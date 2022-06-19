Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Franco Di Santo, Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana FC ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe'de takımın Süper Lig'den düşmesinin ardından sözleşmesi gereği serbest kalma hakkı elde eden Franco Di Santo, Meksika'nın yolunu tuttu.

Meksika'ya gidiyor

Meksika basınında yer alan haberde, Göztepe'ye geçen sezon devre arasında San Lorenzo'dan gelerek 15 maçta 3 golle oynayan Arjantinli forvet, Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'yla anlaştı.

Daha önce Ndiaye ve Nwobodo'nun yanı sıra Piric ile Burekovic'in ile yollarını ayıran Göztepe'de, Moubandje, Wilker, Tannane ile Jahovic'in de sözleşmeleri sona erdi. İzmir ekibi yeni sezonda statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.