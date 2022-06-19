Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
338.636
0.75%
BTXN Coin
7.49
-5.66%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni takımı belli oldu

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Franco Di Santo, Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana FC ile anlaşmaya vardı.
    • 19.06.2022 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni takımı belli oldu

    Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe'de takımın Süper Lig'den düşmesinin ardından sözleşmesi gereği serbest kalma hakkı elde eden Franco Di Santo, Meksika'nın yolunu tuttu.

    Meksika'ya gidiyor

    Meksika basınında yer alan haberde, Göztepe'ye geçen sezon devre arasında San Lorenzo'dan gelerek 15 maçta 3 golle oynayan Arjantinli forvet, Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'yla anlaştı.

    Daha önce Ndiaye ve Nwobodo'nun yanı sıra Piric ile Burekovic'in ile yollarını ayıran Göztepe'de, Moubandje, Wilker, Tannane ile Jahovic'in de sözleşmeleri sona erdi. İzmir ekibi yeni sezonda statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.

    Göztepe den ayrılan Di Santo nun yeni takımı belli oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi
    Magazin

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!
    Btcrobo

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!

    Görüş Bildir