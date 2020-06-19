- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Guardiola: Sane, sözleşme uzatma teklifini reddetti
Guardiola: Sane, sözleşme uzatma teklifini reddetti
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 16:10
100 gün sonra yeniden başlayan Premier Lig'de; Manchester City'de sözleşme sıkıntısı baş gösterdi.
BBC'nin geçtiği haberde; Manchester City Menajeri Pep Guardiola, herkesin merakla beklediği Leroy Sane için flaş bir açıklama yaptı.
Guaridola, Sane'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti.
''KULÜP 2-3 KEZ KONUŞTU AMA SANE KABUL ETMEDİ''
Tecrübeli teknik adam; "Leroy Sane uzun süredir bizle değildi. Sakatlığı vardı. Şimdi antrenmanlarda ve maç kadrolarında bizle. Ancak sözleşme uzatma konusunu reddetti. Kulüp en az 2 ya da 3 kez konuştu ama kabul etmedi" açıklamasında bulundu.
Normalde sözleşmesi 2021'de bitecek olan Sane'nin takımdan gidebileceği kaydeden Guardiola, "Eğer bir kulüp teklif ederse ve City de kabul ederse; Sane gider. Ancak teklif gelmezse de sözleşme sonuna kadar bekler" yorumunu yaptı.