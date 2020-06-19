Guardiola: Sane, sözleşme uzatma teklifini reddetti

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Leroy Sane'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini belirterek, ayrılık sinyali verdi.

100 gün sonra yeniden başlayan Premier Lig'de; Manchester City'de sözleşme sıkıntısı baş gösterdi.

BBC'nin geçtiği haberde; Manchester City Menajeri Pep Guardiola, herkesin merakla beklediği Leroy Sane için flaş bir açıklama yaptı.

Guaridola, Sane'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti.

''KULÜP 2-3 KEZ KONUŞTU AMA SANE KABUL ETMEDİ''

Tecrübeli teknik adam; "Leroy Sane uzun süredir bizle değildi. Sakatlığı vardı. Şimdi antrenmanlarda ve maç kadrolarında bizle. Ancak sözleşme uzatma konusunu reddetti. Kulüp en az 2 ya da 3 kez konuştu ama kabul etmedi" açıklamasında bulundu.

Normalde sözleşmesi 2021'de bitecek olan Sane'nin takımdan gidebileceği kaydeden Guardiola, "Eğer bir kulüp teklif ederse ve City de kabul ederse; Sane gider. Ancak teklif gelmezse de sözleşme sonuna kadar bekler" yorumunu yaptı.