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    Guardiola: Sane, sözleşme uzatma teklifini reddetti

    Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Leroy Sane'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini belirterek, ayrılık sinyali verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 16:10
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    Guardiola: Sane, sözleşme uzatma teklifini reddetti

    100 gün sonra yeniden başlayan Premier Lig'de; Manchester City'de sözleşme sıkıntısı baş gösterdi.

    BBC'nin geçtiği haberde; Manchester City Menajeri Pep Guardiola, herkesin merakla beklediği Leroy Sane için flaş bir açıklama yaptı.

    Guaridola, Sane'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti.

    ''KULÜP 2-3 KEZ KONUŞTU AMA SANE KABUL ETMEDİ''

    Tecrübeli teknik adam; "Leroy Sane uzun süredir bizle değildi. Sakatlığı vardı. Şimdi antrenmanlarda ve maç kadrolarında bizle. Ancak sözleşme uzatma konusunu reddetti. Kulüp en az 2 ya da 3 kez konuştu ama kabul etmedi" açıklamasında bulundu.

    Normalde sözleşmesi 2021'de bitecek olan Sane'nin takımdan gidebileceği kaydeden Guardiola, "Eğer bir kulüp teklif ederse ve City de kabul ederse; Sane gider. Ancak teklif gelmezse de sözleşme sonuna kadar bekler" yorumunu yaptı.

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