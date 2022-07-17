Güven Yalçın'a Sampdoria talip oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Güven Yalçın'a Serie A ekibi Sampdoria’dan transfer teklifi geldiği kaydedildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra gelen transfer tekliflerini değerlendiren Güven Yalçın, Türkiye'den Sivasspor ve Trabzonspor ile görüşmede bulunmuştu.

Milli oyuncu ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya çıktı. Güven Yalçın'ı Serie A ekibi Sampdoria’nın istediği öğrenildi.

Serie A'da oynama şansı

Calciomercato'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu için Sampdoria devreye girdi. İtalyan ekibi transfer için görüşmelere başladı.

Hatırlanacağı üzere Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İtalya Serie B'de Lecce formasını terletmişti. Genç golcü eğer Sampdoria ile anlaşırsa bu kez Serie A düzeyinde oynama fırsatını yakalamış olacak.

85 maçta 18 gol 7 asist

23 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 85 maçta 18 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Yalçın, 2018 yılında Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a 150 bin euro karşılığında transfer olmuştu.