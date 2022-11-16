Hakim Ziyech, Beşiktaş'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech ihtimali doğdu. Faslı oyuncunun menajeri siyah-beyazlılarla iletişime geçti. Görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in önerildiği bildirildi.

Chelsea ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

Ziyech önerildi

Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

Kiralık olarak alınabilir

Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi.

Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

Fas Milli Takımı'nı seçti

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi.

Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları da giymişti. Başarılı oyuncu, Hollanda doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.