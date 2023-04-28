Hakim Ziyech'ten Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hakim Ziyech için transfer süreci netleşiyor. İngiliz basını, Chelsea'nin oyuncuyu takasta kullanmak istediğini duyurdu.

Ajax'tan 40 milyon euroya Chelsea'ye gelen ve burada beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech için yeni rota Napoli gibi duruyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Hakim Ziyech için kritik gelişmeyi İngiliz basını duyurdu ve oyuncunun önümüzdeki yaz İngiltere'den ayrılacağını belirtti.

Takasta kullanılacak

İngiliz devi Chelsea, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen için Hakim Ziyech ve bir miktar para teklif edecek!

Esasen ise İngiliz basınına göre Napoli de böyle bir teklife olumlu yaklaşıyor ve transferin gerçekleşme ihtimali hayli yüksek.

Performansı dip yaptı

Chelsea forması ile bu sezon 20 maça çıkan Faslı yıldız, skor katkısı olarak sadece 1 asist yapabildi.