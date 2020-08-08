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Hasan Ali, Başakşehir'e doğru
Novak ve Caner Erkin transferlerinin ardından takımdan ayrılması kesinleşen Hasan Ali Kaldırım'ın, Başakşehir ile görüştüğü öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 11:49
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona erdi...
2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, Novak ve Caner Erkin'in kadroya katılmasının ardından gözden çıkarıldı.
BAŞAKŞEHİR'LE GÖRÜŞÜYOR
Sarı-lacivertli takımla bağlarını koparan tecrübeli sol bekin Başakşehir ile görüştüğü ve büyük ihtimalle yeni sezonda turuncu-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.
Bu sezon 20 maçta forma giyen Hasan Ali, 4 asistle oynadı.
VEDA MESAJI YAYINLADI
Öte yandan sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Kaldırım, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a özel olarak teşekkür etti.