Hasan Ali, Başakşehir'e doğru

Novak ve Caner Erkin transferlerinin ardından takımdan ayrılması kesinleşen Hasan Ali Kaldırım'ın, Başakşehir ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona erdi...

2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, Novak ve Caner Erkin'in kadroya katılmasının ardından gözden çıkarıldı.

BAŞAKŞEHİR'LE GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli takımla bağlarını koparan tecrübeli sol bekin Başakşehir ile görüştüğü ve büyük ihtimalle yeni sezonda turuncu-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

Bu sezon 20 maçta forma giyen Hasan Ali, 4 asistle oynadı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Öte yandan sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Kaldırım, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a özel olarak teşekkür etti.