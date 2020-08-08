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    Hasan Ali, Başakşehir'e doğru

    Hasan Ali, Başakşehir'e doğru

    Novak ve Caner Erkin transferlerinin ardından takımdan ayrılması kesinleşen Hasan Ali Kaldırım'ın, Başakşehir ile görüştüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:49
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    Hasan Ali, Başakşehir'e doğru

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona erdi...

    2012 yılında Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, Novak ve Caner Erkin'in kadroya katılmasının ardından gözden çıkarıldı.

    Hasan Ali, Başakşehir e doğru #1

    BAŞAKŞEHİR'LE GÖRÜŞÜYOR

    Sarı-lacivertli takımla bağlarını koparan tecrübeli sol bekin Başakşehir ile görüştüğü ve büyük ihtimalle yeni sezonda turuncu-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

    Bu sezon 20 maçta forma giyen Hasan Ali, 4 asistle oynadı.

    VEDA MESAJI YAYINLADI

    Öte yandan sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Kaldırım, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a özel olarak teşekkür etti.

    Hasan Ali, Başakşehir e doğru #2

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