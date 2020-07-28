Hatayspor, İsmail Köybaşı'nı transfer ediyor

Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadıktan sonra İspanya'nın Granada takımına transfer olan ancak sadece 4 maçta forma giyen İsmail Köybaşı, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol ekibiyle sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 31 yaşındaki oyuncu, memkeleti Hatayspor'dan transfer teklifi aldı.

Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, İskenderun doğumlu olan tecrübeli sol beki transfer etmek istediklerini söyledi.

"İSMAİL'İ ALMAK İSTİYORUZ"

Radroyaspor'a konuşan Sunar, "İsmail Köybaşı çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek." dedi.