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    Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Hatayspor yönetimi, takımı Süper Lig'e çıkan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Hatay ekibinin hedefi Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 16:02
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    Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör değişikliğine gidiyor.

    Takımı mutlu sona ulaştıran Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatay ekibinin, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la görüştüğü öğrenildi.

    GÖKHAN ZAN ÖNERDİ

    Operasyonu Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Gökhan Zan'ın yürüttüğü belirtildi.

    Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı #1

    SÜPER LİG'E ÇIKARIYOR, GÖNDERİYORLAR

    Mehmet Altıparmak daha önce de birçok TFF 1. Lig ekibini Süper Lig'e çıkartmış fakat 51 yaşındaki hocanın yerine başka teknik adamlar getirilmişti.

    Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı #2

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