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- Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi
- 02.06.2022 - 10:07
- Güncelleme : 02.06.2022 - 10:08
Süper Lig takımlarından Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta oldu. Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve yöneticilerimiz, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.İmza törenine, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın yanısıra, yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Sezonu Ömer Erdoğan yönetiminde tamamlayan Hatayspor, 45 yaşındaki antrenörle yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Son olarak Altay'ı çalıştırdı
Süper Lig'de bu sezon Altay da görev yapan Serkan Özbalta, 7 maçta takımın başında yer alırken bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.
43 yaşındaki antrenör daha önce Manisa FK ve Keçiörengücü'nü çalıştırmıştı.