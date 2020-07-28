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    Hulk: Türkiye'den teklif aldım

    Süper kahraman Hulk'a benzerliğiyle adını buradan alan Brezilyalı futbolcu, 8 ülkeden teklif aldığını ancak en yüksek seviyede kalmak istediğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 10:22
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    Hulk: Türkiye'den teklif aldım

    Kariyerini Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Hulk, yaptığı açıklamada Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkeden teklif aldığını açıkladı.

    Brezilya'da Palmeiras'tan teklif aldığını belirten Brezilyalı futbolcu; "Ocak'ta Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Eğer dönersem de en yüksek seviyede oynayacağım." dedi.

    Hulk: Türkiye'den teklif aldım #1

    "TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

    Hulk, bunun dışında 7 ülkeden daha teklif aldığını açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada; "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çİnde'de teklif geldi." ifadelerini kullandı.

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