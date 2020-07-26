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Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu

Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu

Zlatan Ibrahimovic, takımı Milan ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı ancak taraflar henüz taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.