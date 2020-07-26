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    Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu

    Zlatan Ibrahimovic, takımı Milan ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı ancak taraflar henüz taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 16:51
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    Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu

    Milan'a Ocak ayında katılan İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile kontrat uzatmak için yeniden görüşmelere başladı.

    IBRA 6, MILAN 4 DEDİ

    Ibrahimovic, yıllık 6 milyon euroluk sözleşme isterken, Milan ise 4 milyon euroya kadar çıkmaya razı oldu. Milan'da teknik direktör Pioli oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Ibrahimovic de anlaşma sağlanırsa ailesini de İtalya'ya yanına getirmeyi planlıyor.

    Milan'la sözleşmesi 31 Ağustos'ta biten Ibrahimovic, İtalyan devinde 18 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.

    Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu #1

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