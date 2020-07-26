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- Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu
Ibrahimovic ve Milan kontrat pazarlığına oturdu
Zlatan Ibrahimovic, takımı Milan ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı ancak taraflar henüz taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 16:51
Milan'a Ocak ayında katılan İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile kontrat uzatmak için yeniden görüşmelere başladı.
IBRA 6, MILAN 4 DEDİ
Ibrahimovic, yıllık 6 milyon euroluk sözleşme isterken, Milan ise 4 milyon euroya kadar çıkmaya razı oldu. Milan'da teknik direktör Pioli oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Ibrahimovic de anlaşma sağlanırsa ailesini de İtalya'ya yanına getirmeyi planlıyor.
Milan'la sözleşmesi 31 Ağustos'ta biten Ibrahimovic, İtalyan devinde 18 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.