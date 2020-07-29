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    İhsan Efe Çalış, Real Madrid'de

    İhsan Efe Çalış, Real Madrid'de

    Real Madrid, Başakşehirli Deha Sarıahmet'in ardından Bolusporlu İhsan Efe Çalış'ı da kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 09:37
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    İhsan Efe Çalış, Real Madrid'de

    Real Madrid'in transferdeki yeni adresi Türkiye oldu.

    Altyapısına çok önemli yatırımlar yapan İspanyol devi, Başakşehirli Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da altyapısına transfer etti.

    İhsan Efe Çalış, Real Madrid'de #1

    YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

    Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak.

    Madrid ekibi, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

    2003 doğumlu kaleci İhsan Efe Çalış, bu sezon Boluspor'un U17 takımında forma giydi.

    İhsan Efe Çalış, Real Madrid'de #2

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