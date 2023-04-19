İlkay Gündoğan: Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu İlkay Gündoğan, isminin anıldığı Barcelona hakkında konuştu.

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de devam eden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan takımının Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan İlkay, Barcelona'nın kendisi ile ilgilendiği iddialarına yanıt verdi.

"Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor"

Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediği belirten tecrübeli orta saha şöyle konuştu:

"Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor. Sözleşmemin bitmesine birkaç ay kala bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Hala verilmiş bir karar yok; ne benim tarafımdan, ne de kulüp tarafından. Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız."

Bu sezon 40 maçta forma giydi

İngiliz devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli isim bu sezon takımıyla 40 maça çıktı. Manchester City'nin kaptanlarından olan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol 5 asistle oynadı.