İlkay Gündoğan, Barcelona ile anlaşmak üzere Barcelona'nın teklifine ikna olan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın, Katalan ekibinin finansal engelleri aşmasının ardından imzayı atması bekleniyor.

İspanyol devi Barcelona, gelecek sezon için temaslarını sürdürüyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Lionel Messi, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ve Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

Maaşında indirime gidebilir

Messi ve Zubimendi Barça'nın öncelikli hamlesi olsa da bu transferlerin gerçekleşmemesi İlkay Gündoğan'ın alınmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Haberde, Barcelona'nın Türk oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ancak sözleşmesi devam ettiği için kontrat sonunu beklediği vurgulandı.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay'ın da İspanyol devine transfer olmaya sıcak baktığı için maaşında indirime gideceği ifade edildi.

Anlaşma sağlandı

Barcelona'dan ilk olarak 10,5 milyon euro talep eden İlkay'ı yöneticilerin, 6 milyon euroya ikna ettiği öne sürüldü.

Orta sahanın birçok bölgesinde oynadığı için teknik direktör Xavi Hernandez'in de İlkay'ı çok istediği aktarıldı.

Katalan ekibi, finansal engelleri aşması halinde 32 yaşındaki oyuncunun transferini açıklayacak.