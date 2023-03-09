İmzalama Zajc! Beşiktaş, Sloven oyuncunun aklını çelmeye yakın Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran ayında biten Miha Zajc'a ezeli rakip Beşiktaş'ın ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlılar oyuncunun aklını çelmek için de yoğun çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'a, Serie A'nın yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden ayrılırsa Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Sloven futbolcuyu ikna etmeye çalışan siyah-beyazlılar, ilk 11'de oynatma sözü vererek oyuncunun aklını çelmeye yaklaştı.

Şenol Hoca çok istiyor

Şenol Güneş'in transfer listesinin en tepesine yazdığı isim, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma giyemediği için sözleşme uzatma görüşmelerini tıkamıştı.

Sezon sonunda resmi teklifle Zajc'ın kapısını çalacak olan Beşiktaş'ın maaş ve diğer detaylarda ise Sloven oyuncunun taleplerini karşıladığı öğrenildi.

Toplam 90 maça çıktı

Zajc, Fenerbahçe formasıyla 90 resmi karşılaşmaya çıkarken, 16 gol attı, 5 de asist yaptı ve toplam 21 gole direkt katkı sağladı. Sloven yıldız orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.