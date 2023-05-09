Inaki Pena, Barcelona ile sözleşme yeniledi Barcelona, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını giyen Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı.

İspanya LaLiga'nın dev takımlarından olan Barcelona'da bir iç transfer yaşandı.

Katalan ekibi Alman file bekçisi Marc-André ter Stegen'nin yedeği olan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Süper Lig'de Galatasaray'ın kalesini koruyan Inaki Pena'nın sözleşmesi yeniledi.

Serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Barcelona Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Inaki Pena ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sözleşmesinde 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığını açıkladı.

25 yaşındaki Inaki Pena, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 5 gol yedi, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.