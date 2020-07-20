İngiliz basını: Beşiktaş, Jordon Ibe'a teklif götürdü

İngilizler, Beşiktaş'ın Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Jordon Ibe'a teklif götürdüğünü yazdı. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef kanat transferi.

İngiliz basınına göre siyah-beyazlılar Bournemouth ile sözleşmesi biten İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe'la ilgileniyor.

Haberde Ibe'ın Avrupa'ya açılmayı planladığı ve Beşiktaş'ın kendisine teklif yaptığı yazıldı.

Adı açıklanmayan bir Portekiz kulübünün de oyuncunun peşinde olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun kararını lig bittikten sonra vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMIŞTI

Liverpool altyapısında yetişen ve daha sonra Bournemouth'a transfer olan Ibe, bu sezon sadece 4 maçta Bournemouth forması giydi ve gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Her iki kanatta da oynayabilen Jordon Ibe, 2015'te Liverpool'un Beşiktaş ile eşleştiği UEFA Avrupa Ligi maçında siyah beyazlılara karşı oynamıştı.