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- İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor
İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 11:31
- Güncelleme : 22.07.2020 - 11:31
Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Loris Karius, Beşiktaş'ta bekleneni verememesinin yanı sıra kulüpteki alacaklarını da gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.
İngiliz basınının iddiasına göre; Beşiktaş'tan ayrılan ve Liverpool ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alman file bekçisine, Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier talip oldu.
LIVERPOOL'UN KAPISINI ÇALACAKLAR
Kaleci arayışlarını sürdüren Montpellier'in 27 yaşındaki file bekçisi için Liverpool'un kapısını çalacağı öğrenilirken, Fransızların Karius için İngiliz devine 6 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı belirtildi.
67 MAÇTA 95 GOL YEDİ
Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği karşılaşmada teknik direktör Jürgen Klopp'un gözünden düşen ve ardından Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayla çıktığı 67 maçta 95 gol yiyerek eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.