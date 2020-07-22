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    İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor

    İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor

    Beşiktaş'tan maddi alacaklarını gerekçe göstererek ayrılan ve kulübü Liverpool'a dönen Loris Karius'a Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 11:31
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 11:31
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    İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor

    Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Loris Karius, Beşiktaş'ta bekleneni verememesinin yanı sıra kulüpteki alacaklarını da gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.

    İngiliz basınının iddiasına göre; Beşiktaş'tan ayrılan ve Liverpool ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alman file bekçisine, Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier talip oldu.

    İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor #1

    LIVERPOOL'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

    Kaleci arayışlarını sürdüren Montpellier'in 27 yaşındaki file bekçisi için Liverpool'un kapısını çalacağı öğrenilirken, Fransızların Karius için İngiliz devine 6 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı belirtildi.

    İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor #2

    67 MAÇTA 95 GOL YEDİ

    Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği karşılaşmada teknik direktör Jürgen Klopp'un gözünden düşen ve ardından Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayla çıktığı 67 maçta 95 gol yiyerek eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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