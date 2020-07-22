İngiliz basını: Montpellier Karius'u istiyor

Beşiktaş'tan maddi alacaklarını gerekçe göstererek ayrılan ve kulübü Liverpool'a dönen Loris Karius'a Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier talip oldu.

Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Loris Karius, Beşiktaş'ta bekleneni verememesinin yanı sıra kulüpteki alacaklarını da gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.

İngiliz basınının iddiasına göre; Beşiktaş'tan ayrılan ve Liverpool ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alman file bekçisine, Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier talip oldu.

LIVERPOOL'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

Kaleci arayışlarını sürdüren Montpellier'in 27 yaşındaki file bekçisi için Liverpool'un kapısını çalacağı öğrenilirken, Fransızların Karius için İngiliz devine 6 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı belirtildi.

67 MAÇTA 95 GOL YEDİ

Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği karşılaşmada teknik direktör Jürgen Klopp'un gözünden düşen ve ardından Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı formayla çıktığı 67 maçta 95 gol yiyerek eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.