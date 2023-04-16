İngilizler duyurdu: Wout Weghorst Beşiktaş'a geri dönüyor Yeni sezonda Manchester United'da kalması pek olası görünmeyen Wout Weghorst için İngiliz basını, Beşiktaş'ın devreye gireceğini ileri sürdü.

2022-2023 sezonunun başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan ve gösterdiği iyi performansla devre arası transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'a giden Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

İngiliz basını, Manchester United'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Weghorst için Beşiktaş'ın devreye girdiğini ve yeni sezonda eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Beşiktaş, yeniden kiralayacak

The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında.

Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.

"Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum"

Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı vermişti:

"Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor."

Manchester United'da beklenilen katkıyı yapamadı

Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, 9 gol ve 4 asistle oynamıştı.

Siyah-beyazlı takımdan Manchester United'a geçen Weghorst, İngiltere'de beklenilen skor katkısını yapamadı. ManU ile 21 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 2 gol ve 3 asist yaptı.