İngiltere 7. Lig ekibi Erling Haaland'a transfer teklifi yaptı

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı kiralamak istiyor. United, Dünya Kupası arası için Norveçli oyuncuyu kiralamak istedi.

Dünya futboluna son dönemde damga vuran isimlerden biri olan Manchester City'nin Norveçli yıldız forveti Erling Haaland'a ilginç bir transfer teklif geldi.

28 gün kiralamak için teklif yaptılar

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arasında, 28 günlük kiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Haaland için böyle bir teklif yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

"Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz"

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı.

Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olcağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Manchester City'nin bu transfer teklifine vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.

18 maçta 23 gol attı

Bu sezon Borussia Dortmund'tan Manchester City'e transfer olan Norveçli futbolcu Erling Haaland, 18 maçta 23 gol ve 3 asistlik performansla sezona şimdiden damgasını vurdu.