Inter'in ardından Milan ve Fiorentina'da İsmail Yüksek'in peşinde

Jorge Jesus ile büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu İtalyan devlerin radarına girdi. Inter'in ardından Fiorentina Milan'da İsmail Yüksek'i takibe aldı.

Jorge Jesus, İsmail Yüksek’e adeta sihirli değnekle dokundu ve hem Fenerbahçe’nin hem de Türk futbolunun yeni bir oyuncuyu kazanmasını sağladı.

İsmail Yüksek’in kısa sürede yaptığı çıkış, Avrupa’da da dikkat çekti.

Fiorentina ve Milan'ın radarına girdi

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Inter'in İsmail Yüksek'le ilgilendiği haberlerinin ardından Fiorentina ve Milan'da genç oyuncunun peşine düştü.

Bonaventura'nın yerini doldurmak istiyorlar

Floransa ekibi Fiorentina, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura’nın yerini İsmail Yüksek ile doldurmak istiyor.

Ancak Inter ve Milan’ın teklif yapması halinde, bu iki devle yarışamayacaklarının farkında olan Fiorentina’nın durumu yakından takip ettiği öğrenildi.





15 maçta forma giydi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Milli takıma yükseldi

Fenerbahçe'de bu sezon göstermiş olduğu performans sonrası İsmail Yüksek, A Milli Takım'a yükseldi. Milli takımda 4 maçta forma giyen oyuncu 1 gol kaydetti.



