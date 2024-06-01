İrfan Can Kahveci'nin gönlü Fenerbahçe'de Fenerbahçe ile bu sezon müthiş bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci'nin teklifler olmasına rağmen sarı-lacivertlilerde kalmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe ile bu sezon müthiş bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci, geleceği için kararını verdi.

Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 46 maçta 12 gol, 18 asistlik performans sergileyerek Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken İrfan Can Kahveci'ye İspanya La Liga ekipleri Sevilla ve Villarreal, resmi teklifte bulunmuştu.

Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Yıldız futbolcunun gelen tekliflerden dolayı mutlu olduğu ancak şampiyonluk için Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.

Sportif direktör Mario Branco'nun da oyuncuyla konuşup kalması yönünde direktör verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçiliyor.

Ali Koç da söylemişti

Ali Koç da İrfan Can'ın astronomik bir rakam gelmediği sürece takımda kalacağını ifade etmişti.