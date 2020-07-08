İrfan Can: Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Denizlispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Crivelli’nin golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, “Kayıpsız yola devam etmek çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz.” dedi.

Turuncu-lacivertli futbolcu şampiyonluk şansları için de d“Ne olursa olsun biz mücadelemizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİM AVRUPA"

Birçok takımın transfer listesinde bulunan İrfan Can, “Benim de tabii ki hedeflerim var. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. Bunu başardıktan sonra da Avrupa’ya gitmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.