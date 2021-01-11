İrfan Can'a 'Galatasaray'a gidecek misin' diye soruldu

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can, konu hakkında kısa bir açıklama yaptı. Milli oyuncu, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih Hoca çok değerli bir hocamız" dedi.

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası kendisini istediğini söyleyen Fatih Terim'in bu sözleri hakkında bir açıklama yaptı.

Beyaz TV'ye konuşan milli futbolcu, "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna yanıt verdi.

"FATİH HOCA ÇOK DEĞERLİ"

Terim'in çok değerli bir hoca olduğunu belirten İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih Hoca çok değerli bir hocamız." dedi.

TERİM, İRFAN CAN'I İSTİYORUM DEMİŞTİ

İstediği futbolcuları açıkça söyleyen Terim, "Belki de hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar hatta ben buradan söyleyeyim, Visca da dahil başka bir takım istiyorum. İmkan var da istemiyorum diye bir şey yok." sözleriyle 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımında görmek istediğini belirtmişti.