İsak Vural, Fenerbahçe'den ayrıldı Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarından biri olan İsak Vural, Fenerbahçe'den ayrılarak Hammarby'e transfer oldu.

Yoluna Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere iki kulvarda devam eden Fenerbahçe'de takımın genç yeteneklerinden İsak Vural hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildiride, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Fenerbahçe daha sonra geri alacak

İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı.

İsak Vural'ın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kiralanamadığı için Hammabry'de oynaması adına sözleşmesinin feshedildiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin İsak Vural'ı daha sonra geri alacağı belirtildi.

Neler olmuştu?

İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı.