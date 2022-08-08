Isco resmen Sevilla’da

İspanya Ligi takımlarından Sevilla, Real Madrid'den ayrılan yıldız oyuncu Isco ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

La Liga ekiplerinden Sevilla, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takıma Marcao ve Alex Telles gibi tanıdık oyuncuları dahil eden İspanyol kulübü, bir transfere daha imza attı.

Son olarak Real Madrid forması giyen ve serbest durumda bulunan Isco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sözleşmesi 2 senelik

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sağlık kontrolünden geçen orta saha oyuncusu ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş’ın gündemindeydi

30 yaşındaki İspanyol futbolcunun ismi Beşiktaş ile de anılmıştı. İsco, siyah-beyazlılara menajerler tarafından önerilmişti.

Isco’nun kariyeri

İspanya Milli takımı futbolcusu, Real Madrid forması altında 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu kazandı.

Isco, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta oynarken 2 gol atmıştı.