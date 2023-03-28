İsmail Yüksek'e İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe 7 milyon euro istiyor Fenerbahçe'deki performansıyla alkış alan İsmail Yüksek'e Serie A ekibi Sassuolo talip oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon Jorge Jesus tarafından verilen şansları çok iyi değerlendiren İsmail Yüksek, Sevilla maçındaki performansıyla hem sarı-lacivertlilerde ilk 11'i kaptı hem de Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

Çeşitli liglerden scoutlar görevlendirilirken, başarılı oyuncu için İtalya'dan yeni bir talip olduğu öğrenildi.

Türk futbolcu havuzuna oldukça önem veren Sassuolo, İsmail Yüksek için gözlemcilerini görevlendirirken, sezon sonu için de Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

21 maça çıktı

Fenerbahçe, daha önce Kaan Ayhan ve Mert Müldür transferlerinde kendilerine hiçbir kolaylık göstermeyen Sassuolo'ya İsmail'i düşük bir rakama göndermeyi düşünmüyor. Yönetimin İsmail için minimum 7 milyon euroluk bir beklentisi var.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan 24 yaşındaki İsmail Yüksek, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.