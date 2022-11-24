İsmi Galatasaray'la anılan Ola Solbakken Roma'da

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Norveçli futbolcu Ola Solbakken, İtalyan devi Roma'ya transfer oldu.

İtalya Serie A ekibi Roma, Dünya Kupası arasında da transfer fırsatını kullandı.

Ocak ayında Bodo Glimt'ten serbest kalacak olan Solbakken, İtalyan ekibinin yolunu tuttu.

"Kulübün projelerine ve planlarına inanıyorum"

Norveçli futbolcu Solbakken, "Buraya öğrenmeye ve gelişmeye geliyorum ama aynı zamanda başarabileceğim şeyleri de göstermek istiyorum. Kulübün projelerine ve planlarına inanıyorum. Ben de bunun bir parçası olmak istedim." dedi.

Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecekti

2027 yılına kadar sözleşme imzalayan genç isim, ocak ayından itibaren resmen Roma oyuncusu olacak.

Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 31 Aralık'ta sona erecekti.

Geçen sezon 25 maça çıktı

2021-2022 sezonunda takımı Bodo/Glimt ile 25 maça çıkan Norveçli kanat, bu maçlarda takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sakatlık geçiren oyuncu, bu sezon ise ligde forma giymezken; UEFA Avrupa Ligi'nde takımı adına 5 maça çıkmıştı.

Galatasaray ilgileniyordu

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında da yer aldığı bilinen kanat oyuncusu Ola Solbakken, yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinin de ilgisini çekmişti.