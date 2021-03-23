İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig'in 6. sırasında yer alan İstanbulspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIK"

Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke