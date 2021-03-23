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- İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 12:22
- Güncelleme : 23.03.2021 - 12:24
TFF 1. Lig'in 6. sırasında yer alan İstanbulspor'da önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul ekibi, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIK"
Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke