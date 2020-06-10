İtalya basını: Ronaldo Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor

İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus ile yollarını ayıracağını iddia etti.

Sürpriz bir kararla Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun Serie A kariyeri kısa sürebilir...

Radio Rossonera'nın haberine göre Portekizli yıldız, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

PSG İSTİYOR

Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in, Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı.

Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.