İtalyan devi geliyor! Gedson için 25 milyon euro iddiası Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gedson Fernandes, Lazio'nun markajı altında. Siyah-beyazlılar 25 milyon eurodan aşağı gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Beşiktaş'ta orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes, performansıyla Avrupa devlerinin listesinde bulunuyor.

İtalyan basını, Lazio Hocası Sarri'nin Portekizliyi takımda görmek istediğini yazdı.

Benfica'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Portekizli orta saha Gedson Fernandes, sezon başından bu yana oynadığı oyunla büyük beğeni topladı.

İtalyan basını, Sao Tome doğumlu Portekizli futbolcunun Lazio'ya yakın olduğunu belirterek, Teknik Direktör Sarri'nin başarılı futbolcuyu çok istediğini iddia etti.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Lazio, orta saha için Avrupa piyasasında birçok isim araştırıyor. Listenin ilk sırasında ise Beşiktaş'tan Gedson Fernandes bulunuyor.

Benfica'ya da para ödenecek

Adı İngiliz ekipleri ile de anılan Gedson için Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Kulübümüze ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı. Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Gedson'un mukavelesinde "Sonraki satıştan yüzde 50 pay" maddesi, Beşiktaş'ın elini zayıflatıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Gedson'dan yüksek kazanç bekliyor. Kara Kartal'ın, 25 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye alması beklenmiyor.

Gedson, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 1 gol, 6 asistle katkı sağladı.