Jackson Muleka'ya Al Ahli talip oldu Ara transfer döneminde Jackson Muleka için Beşiktaş'ın kapısını çalan ve 2, milyon dolarlık teklifi reddedilen Al-Ahli, Siyah-beyazlılar ile yeniden görüşmeye başladı.

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.

Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahli takımından 2.5 milyon Dolar'lık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.

Yönetimin, 4 milyon euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.

Bu sezonki performansı

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı.