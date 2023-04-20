Jackson Muleka'ya Al Ahli talip oldu

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.
Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahli takımından 2.5 milyon Dolar'lık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.
Yönetimin, 4 milyon euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.
Bu sezonki performansı
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı.