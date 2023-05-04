Jackson Muleka'ya teklif yağıyor Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan Jackson Muleka, buna rağmen transferin gözdesi olacak gibi görünüyor.

Siyah-beyazlı yönetime bugüne dek ulaşan en fazla resmi teklifin Demokratik Kongolu oyuncu için olduğu kaydedildi. Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok." ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

MLS'ten resmi teklif geldi

Bu tekliflerden biri oldukça ilginç. Daha önce Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen ABD'nin MLS ekibi Chicago Fire, genç oyuncu için 3 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi.

Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'dan da bir kulüp, Muleka'yı istedi.

Siyah-beyazlılar, 3 milyon 350 bin euroya Standard Liege'den aldığı futbolcuyu 5 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

Ne yaptı?

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.