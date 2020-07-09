Jailson'un menajeri: Avrupa kulüpleri istiyor

Jailson'un menajeri Rodrigo Severo, Avrupa'daki bazı kulüplerin Brezilyalı oyuncuya ilgisinin olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jailson için menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.

Rodrigo Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Gauchahz'da yer alan habere göre; Jailson'u 4 milyon euro ve sonraki satıştan Gremio'ya yüzde 20 payla satın alan Fenerbahçe'nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve buna oranla 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi.

Bu ücrette bir satış olursa Fenerbahçe, 1 milyon euroyu Gremio'ya gönderecek ve Jailson için verdiği 4 milyon euroyu da zarar etmeden karşılamış olacak.