Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmak istemedi. Hollandalı futbolcu, sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayacak.

Cenk Tosun ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Mirin, Lens ve Douglas'ın maaşlarından kurtulmak için bir süredir oyuncularla görüşmelerini sürdürüyordu.

Mirin ile anlaşan ve Fransız stoperin sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılara, diğer iki futbolcudan kötü haber geldi.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimiyle görülen Douglas'ın "Oynamasam da Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor." dediği öğrenildi.

Douglas, Beşiktaş’ta yıllık 1 milyon euro kazanıyor.

1 MİLYON 950 BİN EURO ALIYOR

Lens ise Beşiktaş’ta kazandığı yıllık ücreti hiçbir takımın karşılamadığını belirterek takımda kalma kararı aldığını yönetime iletti.

Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş’tan 1 milyon 950 bin euro ücret alıyor.