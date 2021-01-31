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    Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı

    Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmak istemedi. Hollandalı futbolcu, sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 17:05
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    Cenk Tosun ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Mirin, Lens ve Douglas'ın maaşlarından kurtulmak için bir süredir oyuncularla görüşmelerini sürdürüyordu.

    Mirin ile anlaşan ve Fransız stoperin sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılara, diğer iki futbolcudan kötü haber geldi.

    NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimiyle görülen Douglas'ın "Oynamasam da Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor." dediği öğrenildi.

    Douglas, Beşiktaş’ta yıllık 1 milyon euro kazanıyor.

    Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı #1

    1 MİLYON 950 BİN EURO ALIYOR

    Lens ise Beşiktaş’ta kazandığı yıllık ücreti hiçbir takımın karşılamadığını belirterek takımda kalma kararı aldığını yönetime iletti.

    Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş’tan 1 milyon 950 bin euro ücret alıyor.

    Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı #2

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