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- Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı
Jeremain Lens ve Douglas takımda kaldı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmak istemedi. Hollandalı futbolcu, sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayacak.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 16:41
- Güncelleme : 31.01.2021 - 17:05
Cenk Tosun ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Mirin, Lens ve Douglas'ın maaşlarından kurtulmak için bir süredir oyuncularla görüşmelerini sürdürüyordu.
Mirin ile anlaşan ve Fransız stoperin sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılara, diğer iki futbolcudan kötü haber geldi.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimiyle görülen Douglas'ın "Oynamasam da Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor." dediği öğrenildi.
Douglas, Beşiktaş’ta yıllık 1 milyon euro kazanıyor.
1 MİLYON 950 BİN EURO ALIYOR
Lens ise Beşiktaş’ta kazandığı yıllık ücreti hiçbir takımın karşılamadığını belirterek takımda kalma kararı aldığını yönetime iletti.
Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş’tan 1 milyon 950 bin euro ücret alıyor.