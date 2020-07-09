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Jody Lukoki, Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 14:36
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunu açtı...
Malatya ekibi, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu futbolcusu Lukoki'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
SÖZLEŞME 2 YILLIK
"Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."