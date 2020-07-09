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    Jody Lukoki, Yeni Malatyaspor'da

    Yeni Malatyaspor, Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 14:36
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    Jody Lukoki, Yeni Malatyaspor'da

    Yeni Malatyaspor, transfer sezonunu açtı...

    Malatya ekibi, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu futbolcusu Lukoki'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    "Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

    Jody Lukoki, Yeni Malatyaspor'da #1

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