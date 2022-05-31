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    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge Jesus yola çıktı. Portekizli teknik adam Türkiye'ye geliyor.
    • 31.05.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:03
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    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam sarı-lacivertliler için yola çıktı.

    Portekiz gazetesi Record, 67 yaşındaki ünlü teknik direktörün havalimanında olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak, Jorge Jesus'un iki yardımcısı ve avukatıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a yola çıktığını okurlarına duyurdu.

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı #1

    "İki yardımcısı ve avukatıyla Türkiye'ye gidiyor"

    Record'un haberinde, "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı João de Deus ve Márcio Sampaio ile avukatı Luís Miguel Henrique ile İstanbul'a gidiyor. Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal veya Jorge Jesus. Kararımızı pazartesi gününe kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız." demişti.

    Jorge Jesus'un ekibiyle birlikte yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı #2


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