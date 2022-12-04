Jorge Jesus'tan Altay Bayındır'a veto

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, İtalyan kulüplerinin radarında bulunan Altay Bayındır’ın satışını veto etti. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe, Altay'ın sözleşmesini uzatacak.

Fenerbahçe ’de Altay Bayındır’a İtalyanlar’ın ilgisi artarak sürüyor. Halen Serie A’da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli Kulübü’nden sonra milli file bekçisine şimdi de Çizme’nin bir diğer köklü takımı İnter’den de teklif geldi.

İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken, teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay’ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.

"Altay'ın gitmesine izin vermem"

Her vesile ile Altay’a olan hayranlığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem” diyerek, futbolcunun takım için önemini vurguluyor.

2019-2020 sezonunda Ankaragücü’nden transfer edilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydiği süre içinde tüm teknik adamların gözdesi oldu.

5 yıllık sözleşme kapıda

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır’ı, yönetim devre arasında sözleşme uzatmak için masaya çağıracak. Milli kaleci ile en az 5 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor.