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    Jose Mourinho'nun hedefi Yunus Akgün

    Jose Mourinho'nun hedefi Yunus Akgün

    Roma, Yunus Akgün'ü transfer etmek için harekete geçti. Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile yıldızını parlatan Yunus Akgün İtalyan ekibinin radarına girdi.
    • 15.07.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 16:28
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    Yunus Akgün'ün Galatasaray macerası bir kez daha kısa sürebilir. Adana Demirspor'da kendini gösteren genç futbolcu milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

    Sarı-kırmızılılara geri dönen 22 yaşındaki futbolcuya Jose Mourinho'nun takımı Roma talip oldu.

    Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer ettiren Jose Mourinho, Yunus Akgün'ün de transfer edilmesini istedi.

    Jose Mourinho nun hedefi Yunus Akgün #1

    "Rotasyon’da yararlı olacak"

    Galatasaray'ın genç yıldızını hem yaşı hem de oyun becerileri nedeniyle hücum rotasyonunda yararlı olabileceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı, İtalyan devine verdiği listeye Yunus Akgün'ü de ekledi.

    Jose Mourinho nun hedefi Yunus Akgün #2

    Listesinde Solbakken de var

    Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu listede Yunus Akgün'ün yanı sıra, Galatasaray’ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ola Solbakken'in de olduğu belirtildi.

    Roma'nın kıskacında olan 22 yaşındaki hücum oyuncusu için Monchi'nin Galatasaray'ın kapısını çalabileceği ifade edildi.

    Jose Mourinho nun hedefi Yunus Akgün #3


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