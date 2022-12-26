Jude Bellingham'ın aklı Real Madrid'de

Avruapa'nın dev kulüpleri, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham ile ilgileniyor. Genç yıldız transfer olmak istediği takımın ise Real Madrid olduğu belirtildi.

Geleceğin süper starlarından biri olarak görülen ve 2022 Dünya Kupası'nda da İngiltere formasıyla mücadele eden Jude Bellingham için büyük bir çekişme var.

Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve PSG, Borussia Dortmund 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ı istiyor.

Dortmund 100 milyon euro istiyor

İngiliz basını, 2019 yılında Borussia Dortmund'a katılan Bellingham'ın bonservis bedelinin en az 100 milyon euro olduğunu yazdı.

Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor

İspanyol AS Gazetesi ise yaptığı haberde genç yıldızın gitmek istediği yeri okurlarına duyurdu.

Habere göre Jude Bellingham'ın 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere adına sergilediği muhteşem performans, Real Madrid'in sözleşme imzalama kararlılığını güçlendirdi. 19 yaşındaki oyuncudan aldıkları sinyaller ise olumlu.

Bellingham, bir Premier Lig kulübüne katılmaktansa Real Madrid'e gitmeyi tercih ediyor.