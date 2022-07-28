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Juve'den Pogba'nın sakatlığına karşı yeni plan
Juventus, sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncusu Pogba'nın yerine Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul Niguez'i kiralamayı planlıyor.
- 28.07.2022 - 09:09
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:29
İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın sakatlığı planları bozdu.
Menisküs sakatlığı yaşayan Fransız orta sahanın geri dönüş tarihi bilinmese de uzun süre sahalardan uzak kalması gerekiyor.
Paul Pogba, 2016'da 105 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester United'dan Juventus'a bedelsiz olarak geri dönmüştü.
Juve Niguez’i kiralamak istiyor
El Larguero'da yer alan habere göre; Juventus, La Liga ekibi Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul Niguez'i kiralamak istiyor. 27 yaşındaki orta sahanın, Paul Pogba'nın yokluğunda takıma katılması planlanıyor.
Takımıyla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol milli oyuncu; geçtiğimiz sezon Chelsea'ye kiralanmıştı.
Geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan Saul, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.