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Juve'den Pogba'nın sakatlığına karşı yeni plan

Juve'den Pogba'nın sakatlığına karşı yeni plan

Juventus, sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncusu Pogba'nın yerine Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul Niguez'i kiralamayı planlıyor.