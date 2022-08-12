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    Juventus, Filip Kostic transferini duyurdu

    Juventus, Eintracht Frankfurt’un deneyimli oyuncusu Filip Kostic’i 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
    • 12.08.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:58
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    Juventus, Filip Kostic transferini duyurdu

    İtalya Serie A takımlarından Juventus, takıma yeni bir transfer daha yaptı. İtalyan temsilcisi, Alman ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta oynayan Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic’in transferini açıklayarak mutlu sona ulaştı.

    Sırp oyuncu, Torino ekibine 12 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. 29 yaşındaki Kostic, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    İstikrarlı performansı ile öne çıkıyor

    Orta sahanın sol bölgesinde görev alan Kostic geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla oynadığı 42 mücadelede 7 gol ve 15 asistlik katkıda bulundu.

    Juventus, Filip Kostic transferini duyurdu #1


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