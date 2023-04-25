Juventus, Mauro Icardi'yi istiyor İtalyan basınında yer alan haberlere görer; Galatasaray'ın kiralık golcüsü Icardi, İtalya'ya dönebilir. Juventus, Arjantinli yıldız forveti uzun zamandır takip ediyor.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sport Italia'nın haberine göre; Galatasaray'ın golcüsü Icardi, İtalya'ya dönebilir. Juventus, Arjantinli forveti uzun zamandır takip ediyor.

Galatasaray da bonservisini alabilir

İtalyan devinin sezon sonunda PSG'nin kapısını çalabileceği konuşulurken, Sarı-kırmızılı yönetim de 30 yaşındaki golcünün bonservisini almak için Fransız ekibi ile görüşmelere devam ediyor. PSG, Icardi'nin bonservisi için ise 15 milyon euro istiyor.

Dursun Özbek ve kurmayları, sezon sonunda şampiyonluk yaşanması durumunda Icardi'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber edecek.

Başarılı golcü yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanıyor. Bu paranın 6 milyon eurosunu PSG ödüyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon Galatasaray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Panenka fiyaskosu

Avrupa basını, Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında başarısız olan Panenka penaltısını gündeme taşıdı. Yapılan haberlerde "Icardi'nin Panenka fiyaskosu" yorumu yapıldı.

Icardi, ligde daha önce Giresunspor ve Kayserispor (dönen topu ağlara gönderdi) maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.