Kasımpaşa'da Attila Szalai ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, 28 yaşındaki stoper Attila Szalai ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 13:42
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta forma giydi.

