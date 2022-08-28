Kasımpaşa'da Muhammed Emir Saraç istifa etti

Kasımpaşa'da Muhammed Emir Saraç istifa etti

Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa sezona üst üste 3 mağlubiyetle başlamıştı. Kötü sonuçların ardından lacivert-beyazlılarda teknik adam değişikliğine gidilmişti.

Sami Uğurlu'nun yerine göreve Şenol Can getirilmişti.

Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Saraç'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz"

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada ''Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç’a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.'' ifadelerine yer verildi.