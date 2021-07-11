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Kenan Karaman Beşiktaş’ta
Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 11.07.2021 - 14:40
Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından oyuncuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
TRT Spor’un haberine göre; sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI: 7 GOL 2 ASİST
Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.