Kenan Karaman Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından oyuncuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRT Spor’un haberine göre; sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI: 7 GOL 2 ASİST

Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.