Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
292.426
-0.32%
EXEN Coin
27.05
0.44%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Kenan Karaman Beşiktaş’ta

    Kenan Karaman Beşiktaş’ta

    Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı.

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından oyuncuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

    Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    TRT Spor’un haberine göre; sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.

    Kenan Karaman Beşiktaş’ta #1

    GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI: 7 GOL 2 ASİST

    Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Kenan Karaman Beşiktaş’ta #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir