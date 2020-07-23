Kenan Karaman, Galatasaray'a doğru

Fortuna Düsseldorf’ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, transfer görüşmesi yapmak için dün Galatasaray Stadı'na geldi.

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor...

Sarı-kırmızılı yönetimin, Fortuna Düsseldorf’ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'la görüştüğü ortaya çıktı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Fatih Terim'in A Milli Takım'dan öğrencisi olan 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ersin Akan, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi doğruladı.

Akan ile Galatasaraylı idareciler arasında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan görüşmenin, son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

FORTUNE KÜME DÜŞTÜĞÜ İÇİN AYRILACAK

Fortuna Düsseldorf’un küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmaya karar veren Kenan'ın, Galatasaray'a gelmeyi çok istediği belirtildi.

Santrafor ve kanat bölgelerinde oynayan milli futbolcunun sözleşmesinde "2 milyon euroya serbest kalır" şeklinde bir maddenin yer aldığı belirtilirken, tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.