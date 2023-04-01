Kerem Aktürkoğlu için Napoli piyangosu! Galatasaray çok kazanacak Napoli'nin çok istediği Kerem Aktürkoğlu, yüksek bir bonservis bedeli ile Galatasaray'dan ayrılabilir. İşte detaylar...

Avrupa'da oynama hayali olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu için geçtiğimiz transfer döneminde Milan tarafından 8 milyon euro civarında bir teklif yapılmış ama Aslan bu miktarı yetersiz bularak reddetmişti.

Gelecek yaz ise Napoli Kerem için teklifte bulunacak. Galatasaray cephesinde beklenen miktar ise 20 milyon euro civarlarında.

Napoli'yi çok istiyor

Halihazırda güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem, İtalya devlerinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Bu sezonun İtalya şampiyonu gözü ile bakılan Napoli, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile hem de Victor Osimhen gibi yıldızları yüksek miktarlara satmayı planlaması ile Kerem Aktürkoğlu için favori adres.

20 milyon euro gibi bir miktarı rahatça ödeyebilecek olan Napoli, ayrıca da yeni bir yapılanmaya gidecek olması sebebiyle Kerem'e daha çok şans verebilir.

12 gole katkı sağladı

Galatasaray formasıyla 27 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol ve 4 asistlik özel bir performans sergiledi.