Kevin N'Koudou için Başakşehir iddiası: Emre Belözoğlu devrede Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Kevin N'Koudou'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kanat oyuncusuna Süper Lig ekibi Başakşehir talip oldu.

Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun 4 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor.

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı.

Bu arada Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip daha çıktı.

Başakşehir istiyor

Akşam'ın haberine göre; Kevin N'Koudou için Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda elinde Serdar Gürler, Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu kalmayacak olan Başakşehir, Kevin N'Koudou ile temaslara başlayacak.

İstanbul'da mutlu olan Kevin N'Koudou da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde turuncu-lacivertlilere sıcak bakabilir. Emre Belözoğlu'nun deneyimli sol kanat oyuncusunu arayıp ikna etmek için temas kurduğu da gelen haberler arasında.

Adana Demir de istemişti

Kevin N'Koudou için ara transfer döneminde Adana Demirspor devreye girmişti. Mavi Şimşekler başarılı futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlasa da transfer son anda gerçekleşmemişti.

Beşiktaş ile sezon fırtına gibi giren Kevin N'Koudou ilerleyen haftalarda gözden düşmüştü.

Ligin ilk 7 haftasında 4 gol atan ve takımın en etkili ismi olan Kevin N'Koudou bir anda yerini kaybetmişti.