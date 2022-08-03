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    Kevin N'Koudou, takımda kalmaya kendisi karar verdi

    Şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta forma giyen Kevin N'Koudou ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşandı. Futbolcunun geleceği belli oldu.
    • 03.08.2022 - 09:05
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    Kevin N'Koudou, takımda kalmaya kendisi karar verdi

    Beşiktaş'tan ayrılmanın eşiğinde olan Kevin N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fransız kanat oyuncusu sürpriz bir şekilde kararını değiştirmişti. N'Koudou'nun geleceğiyle ilgili tutumundaki değişikliğin nedeni belli oldu.

    Deneyimli futbolcu bir Dubai kulübünden teklif aldığı için ilk etapta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktı. Ancak; görüştüğü kulübün mali açıdan beklentilerini karşılamaması sebebiyle fikrini değiştirdi ve takımda kaldı.

    Kevin N Koudou, takımda kalmaya kendisi karar verdi #1

    Piyasa değeri 4.2 milyon euro

    Beşiktaş'ta geçen sezon 17 maçta 644 dakika süre alan Kevin N'Koudou 4 gol kaydetti. N'Koudou 2020-21 sezonunda 44 maçta 9 gol 5 asist ve ilk sezonu olan 2019-20'de ise 31 maçta 4 gol 2 asistlik katkı vermişti.

    Futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak gösteriliyor.


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